Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 21 Eylül 2020 altın fiyatlarında son durum...
Koronavirüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar, döviz kurları ve altın fiyatlarında dalgalı bir döneme neden oldu. Peki, 21 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL?
ATA ALTIN
Alış: 3.177,80
Satış: 3.194,20
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.153,00
Satış: 3.200,00
GRAM ALTIN
Alış: 475,61
Satış: 475,71
YARIM ALTIN
Alış: 1.542,60
Satış: 1.562,60
TAM ALTIN
Alış: 3.043,49
Satış: 3.102,37
ÇEYREK ALTIN
Alış: 773,70
Satış: 782,20