Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 21 Eylül 2020 altın fiyatlarında son durum...

Koronavirüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar, döviz kurları ve altın fiyatlarında dalgalı bir döneme neden oldu. Peki, 21 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 3.177,80

Satış: 3.194,20

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.153,00

Satış: 3.200,00

GRAM ALTIN

Alış: 475,61

Satış: 475,71

YARIM ALTIN

Alış: 1.542,60

Satış: 1.562,60

TAM ALTIN

Alış: 3.043,49

Satış: 3.102,37

ÇEYREK ALTIN

Alış: 773,70

Satış: 782,20