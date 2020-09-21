Bakan Pakdemirli: 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz.
Bakan Pakdemirli 2020 yılı kuru kayısı fiyatlarını açıkladı
21.09.2020 - 13:22 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pakdemirli: 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz.
Kaynak: AA
Etiketler : Bekir Pakdemirli,
733415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/733415.aspx
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