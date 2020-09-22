Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşlemlerin artmasıyla yeniden yükselişe geçen dolar, 7,60'ı geçti ve 7,63'le rekor tazeledi. Piyasalar, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Alınacak kararlar, TL'nin seyri açısından belirleyici olacak. Altın fiyatları ise yeni haftaya hareketli başladı. Gram altının fiyatı 476 TL seviyesine kadar çıkarken altının onsu sabah saatlerinde 1.955 doları gördü ve ardından sert geri çekilmeyle 1.900 doların altına düştü. Onstaki yüzde 3'e yaklaşan düşüşün etkisiyle altının gramı da 465 TL seviyesine kadar geriledi.