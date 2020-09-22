İşlemlerin artmasıyla yeniden yükselişe geçen dolar, 7,60'ı geçti ve 7,63'le rekor tazeledi. Piyasalar, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Alınacak kararlar, TL'nin seyri açısından belirleyici olacak. Altın fiyatları ise yeni haftaya hareketli başladı. Gram altının fiyatı 476 TL seviyesine kadar çıkarken altının onsu sabah saatlerinde 1.955 doları gördü ve ardından sert geri çekilmeyle 1.900 doların altına düştü. Onstaki yüzde 3'e yaklaşan düşüşün etkisiyle altının gramı da 465 TL seviyesine kadar geriledi.
Dolar 7,60'ı geçerek zirve tazeledi
22.09.2020 - 03:26 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Döviz kurlarındaki yüksek tansiyon devam ediyor. Geçen hafta 7,5785 ile tarihi zirvesini test eden ve 7,5604'ten kapanış yapan dolar/TL, yeni haftaya 7.57 civarında başladı.
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733572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/733572.aspx
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