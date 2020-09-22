Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından başlatılan yasal mevzuatın sene sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Hükûmetin kanuni düzenlemesiyle sistem ve katılımcılar güvence altına alınacak. Özellikle son beş yıldır sektörde birçok firma çıkmaya başladı. Sistem dâhilindeki katılımcı sayısının 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal “Yapılacak regülasyon sayesinde sistemin yasal güvenceye kavuşmasının da olumlu etkisiyle toplam konut satışlarındaki yüzde 15'lik sektör payının ikiye katlanacağını öngörüyoruz” dedi.