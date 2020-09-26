Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmza töreninde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık” dedi. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan iyileştirmelerle, hiçbir vatandaşı dışarıda bırakmayan bir sağlık sigortası sistemine sahip olunduğunu belirten Bakan Selçuk “Mart ayından bugüne Covid-19’la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı. Yine son 18 yılda sağlık sistemimize yaptığımız yatırımların özellikle Genel Sağlık Sigortası (GSS) başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformunun artılarını da aslında bu salgın sürecinde bir kez daha tecrübe ettik” diye konuştu.