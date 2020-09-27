Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Plastik sektörünün ilk ve tek e-Ticaret platformu olan "plastturkey.com" bu süreçte yerli firmalara dış pazarların kapılarını açıyor. Türkiye plastik sektörünün AB ülkeleri içerisinde Almanya’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirten Plastturkey.com Genel Müdiresi Burcu Eslek "Buna rağmen ihracatta daha gerilerdeyiz. Hedefimiz hem ülkemizin hem çalışan firmalarımızın pastadaki payını büyüterek ülkemizi orta ve uzun vadede ilkler arasında görebilmek" dedi. Platform olarak bugün 1.000’den fazla üye ile 150 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getiren Eslek "Şimdiye kadar üç bine yakın talep aldık. En çok Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerinden talepler geliyor. Ayrıca Avrupa, Orta Doğu, Güney Afrika ve Güney Amerika’dan da çok sayıda talep alıyoruz. Covid-19 sebebiyle Çin ile ticaretini durduran ülkeler de bize yöneldi. Özellikle Hindistan’dan son günlerde artan talep var" diye konuştu. Plastik Sanayicileri Derneğinin de destek verdiği platform, yurt içindeki alıcı ve satıcıları da buluşturuyor. Yakın zamanda ikinci el makine alış-satış işlemlerinin de başlayacağı platformun mobil versiyonu da kullanıma sunulacak.