Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Eti Bakır Terek-Say Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Ali Osman Cengiz, Türk ve Kırgız yetkililer katıldı. Başbakan Boronov, bölgesel kalkınmanın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak "Bugün temelini attığımız altın işleme tesisleri, tüm ülkenin gelişimini etkileyecektir" dedi. Mehmet Cengiz de "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan’ın maden yataklarının geliştirilmesi, işletilmesi ve bunun sonucu olarak da Kırgız halkının refahının yükseltilmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tesisler faaliyete geçtiğinde, Kırgızistan'ın en büyük 5 maden tesisi arasında yer alacak. Ülke ekonomisine yılda 65 milyon dolarlık katkı sağlayacak. İşletme aşamasında 650 kişiye istihdam sağlayacak" şeklinde konuştu.