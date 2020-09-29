İstanbul Kapalıçarşı'da 7,82 liradan alınan dolar 7,8220 liradan, 9,1280 liradan alınan euro ise 9,13 liradan satılıyor. Önceki günü dolar 7,80, euro 9,10 seviyesinde tamamlamıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (29 Eylül güncel dolar ve euro)
29.09.2020 - 09:08 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,8220 liradan, euro ise 9,13 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,
735240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735240.aspx
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