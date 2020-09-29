Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak
29.09.2020 - 09:32 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Etiketler : işsizlik ödemeleri,
735249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735249.aspx
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