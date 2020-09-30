Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

¥ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Doğru tespitlerle gerçekçi tedbirler ve hedefler ortaya konmuş. Girişimciliğe, teknolojiye, katma değerli yerli üretime odaklanılmış olması heyecan ve moral vermiştir. Planlanan adımlar, cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e bizi hazırlayacak bir yol haritası.

¥ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata daha fazla yoğunlaşılacağının ifade edilmesi memnuniyet verici. Sürdürülebilir büyüme ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolu bu... İhracatçı sayımız da, ihracatımızın niteliği de artmaya devam edecek.

¥ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Öncelikleri doğru belirlenmiş bir program. Üretimde teknolojiye odaklanan ve sanayide dönüşümü destekleyen YEP ile istikrarlı büyümeye kavuşacağız. Bize düşen ne varsa yapacağız.

¥ Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken: Program toplumun bütün kesimleri için güven verici. Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek, toparlanmaya katkı yapacaktır.

¥ İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: İlk defa 2023’e erişen bir YEP açıklandı. Hedefler, 2023 hedefleri bakımından önemli. Normalleşmeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’nin potansiyelini kinetiğe çevirmek için daha çok çalışacağız.