Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankada parası olan milyonlarca vatandaş için sevindiren haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.



Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, vadesi 1 yıldan uzun hesaplar ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Daha önce vadesi 1 yıldan uzun hesaplar için yüzde 10 vergi uygulanırken, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yine yüzde 0 seviyesinde bulunuyordu.

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplarda oran yüzde 15'den yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'den yüzde 3'e çekildi.



Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında da 1 yıldan uzun hesaplarda vergi sıfır olacak. Daha önce oran yüzde 10 seviyesinde bulunuyordu.



Katılım bankaları için vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine 3 stopaj kesintisi uygulanacak.