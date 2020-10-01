Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Sadece bireyleri değil işletmeleri de dijital geleceğe hazırladıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan “Vodafone Grubu olarak yaptığımız araştırmaya göre işletmelerin yüzde 64’ü pandemi döneminde faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığını belirtse de yüzde 26’sı büyüme öngörüyor. KOBİ’lerin yüzde 22’si 'Yatırımlarımız artarak devam edecek' derken yüzde 29’u da iş hacimlerinin büyüyeceğine inandığını vurguluyor. Facebook iş birliğiyle KOBİ’ler müşteri tabanını genişletebilecek, internet sitelerine trafik çekerek satışlarını artırabilecek, reklam yatırımlarından en verimli dönüşü alabilecek ve global pazarlara açılabilecek" dedi. Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş da bu sene mart ayında başlattıkları program kapsamında 30'dan fazla ülkede 30 bin işletmeye 100 milyon dolarlık destek sağladıklarını belirterek "Türkiye ayağında yedi milyon dolar destek sağladık. Facebook İstasyonu ve Sınırları Aşan KOBİ'ler Programını hayata geçirdik. Son olarak Vodafone ile birlikte bir destek daha sunuyoruz. Bu dünyada ilk oluyor. Bu iş ortaklığını başka ülkelere de taşıyacağız" ifadelerini kullandı.