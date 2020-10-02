Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bir yıllık süreçte yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 15 milyar 270 milyon lira oldu. Çoğunluğu imalat sektöründen olan yüzlerce firma yapılandırmadan istifade etti. Tedbirler meyvesini de verdi. Eylülde, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değerini aldı. Böylece endeks, dört aydır 50 olan pozitif değerin üzerinde kaldı. Yine OSB'lerde eylülün 25 gününde, son altı ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı.