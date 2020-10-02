İstanbul Kapalıçarşı'da 7,77 liradan alınan dolar 7,7710 liradan, 9,1090 liradan alınan euro ise 9,11 liradan satılıyor. Önceki günü dolar 7,76, euro 9,08 seviyesinde tamamlamıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (2 Ekim güncel dolar ve euro)
02.10.2020 - 09:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,7710 liradan, euro ise 9,11 liradan güne başladı.
Etiketler : Dolar,
735987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735987.aspx
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