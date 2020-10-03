Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan firmalar, Türk ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olan "63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı" (AYMOD) için, Türkiye’ye gelen alım heyetleriyle kaçak olarak görüşmeye çalışıyor. AYMOD'un Yeşilköy'de düzenlediği fuar alanına yakın bir otelde en alt katı kiralayan 13 İtalyan firmasının temsilcileri, burada ürünlerini sergileyerek satış yapmaya çalışıyor. Otelde mini bir sergi alanı oluşturan İtalyanlar, fuar alanından çıkan alım heyetlerini etik olmayan şekilde buraya götürüyor. Kaçak sergiyi İHA muhabirleri görüntüledi. Ayakkabıların burada masalara dizilerek sergilendiği ve erkek ağırlıklı ürünler olduğu görüldü. İtalyanlar, Türkiye’den yüklü alım yapan Rus, Ukrayna ve Avrupa'dan müşterileri, kendi ürünlerini almaya ikna etmek için uğraşıyorlar. Konuyu takip eden Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican; İtalya'daki MICAM Fuarı'nda beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalarının, kaçak fuara kalkıştığını söyledi. Yapılan girişimlerin ardından söz konusu İtalyan firmaları ile anlaşma sağlandı ve resmî yollarla AYMOD’a katılım sağladılar.