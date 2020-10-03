Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın en sevilen akım ve efektleri DeFacto'nun yeni reklam kurgusunu oluşturdu. İtalyan Şef Danilo Zanna'nın reklam yüzü olduğu jogger koleksiyonu filmi, yeni normal dönemin tedbirleri kapsamında bir gün boyunca çekildi. İlk defa sosyal medya akımlarını gerçekleştiren Zanna, çekimler sırasında çok eğlendiklerini belirtti.

Yeni nesil reklam filminin yönetmen koltuğunda Mert Enis yer alırken prodüksiyonu ve müzik yapımcılığını H2O Content Studio üstlendi. Fotoğraf çekimi ise Aslı Girgin tarafından gerçekleştirilirken filmin müziği için markanın uyarlanan ‘jingle'ı kullanıldı.