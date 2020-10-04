Böylece tüm zamanların en yüksek dokuz aylık artışı görüldü. Bu süreçte toplam satışlar da 1 milyonu aştı. Özellikle kamu bankalarının haziran ayında, konut kredi faiz oranlarını tarihin en düşük seviyesine çekmesi, canlanmayı beraberinde getirdi. Konut kredilerindeki artış haziran ve temmuzda aylık 19,6 milyar ve 30,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Sadece bu iki aylık dönemde 50 milyar liranın üzerinde kredi çekildi.
Konut almak için dokuz ayda 78,4 milyar TL
04.10.2020 - 04:40 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 04:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konut kredi bakiyesi bu yılın ilk dokuz ayında 78,4 milyar lira arttı ve 277 milyar liranın üzerine çıktı.
Etiketler : konut kredisi,
736428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/736428.aspx
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