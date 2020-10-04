Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece tüm zamanların en yüksek dokuz aylık artışı görüldü. Bu süreçte toplam satışlar da 1 milyonu aştı. Özellikle kamu bankalarının haziran ayında, konut kredi faiz oranlarını tarihin en düşük seviyesine çekmesi, canlanmayı beraberinde getirdi. Konut kredilerindeki artış haziran ve temmuzda aylık 19,6 milyar ve 30,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Sadece bu iki aylık dönemde 50 milyar liranın üzerinde kredi çekildi.