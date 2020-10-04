Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir alanda daha dışa bağımlılık sona eriyor. Bebek ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalar geliştirdikleri yüzde 100 yerli ürünlerle milyarlarca dolarlık ithalatın da önüne geçecek. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi uzmanlarınca geliştirilen akıllı bebek bezi idrarda enfeksiyon olup olmadığını gösterirken, bebekler artık yerli mama kaşığı ile beslenecek.

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle yeğeninin böbreğinde yüzde 80 işlev kaybı meydana gelmesinin ardından “akıllı bez” üretme fikrini ortaya çıkaran firma CEO'su Özcan Arkan “Bundan 4-5 sene önce yeğenimin rahatsızlığından dolayı sürekli doktorlara gidip geliyorduk. Çocuğun sık geçirdiği idrar yolu enfeksiyonlarından dolayı böbreklerinde bir problem oluşmuştu. Bu hastane sürecinde bu kararı aldık. Bebek bezi insan sağlığı hakkında fikir veren, idrarı alan bir ürün. Dolayısıyla biz bebek bezi üreticisi olarak ürünü farklılaştırılabilir miyiz, bebek bezinde dertlerini anlatamayan çocukların dertlerini aileye bildirecek bir sistem kurabilir miyizden yola çıkarak Pine Smart’ı geliştirdik” diye konuştu.

ABD'YE İHRACAT

Akıllı bez ile ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Arkan “Hem Türkiye’de hem tüm dünyada bunun patenti alındı. Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Bu üründeki temel amaç şudur; çocuklar bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinde bezin dış yüzeyinde bulunan pembe bir şeritte renk değişimi oluşuyor. Dolayısıyla aileler, çocukların enfeksiyon geçirdiğini görüp hızlıca doktora başvuruyor. Bu şekilde erken tanıya imkân sağlanıyor. Daha hızlı şekilde sağlık kurumuna gidildiği için daha az antibiyotikle bu hastalık atlatılıyor. Böylece çocukta daha az hasar oluşuyor” dedi. Akıllı bezin 2,5 aydır Türkiye piyasasında yer aldığını söyleyen Arkan “Yurt dışında bazı medya kanallarına konu oldu. Şu an iki ülkeye fiilî ihracat gerçekleştirdik. Kıbrıs’a ve Azerbaycan’a. Hatta bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de güzel büyük bir miktarda sipariş aldık. Bu da bizim üçüncü ihracatımız olacak. Yoğun talepler var. Biz zaten hâlihazırda 50’den fazla ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Pine Smart’ı da yerli ve millî bir ürün olarak tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

HELAL SERTİFİKALI MAMA

Arı Mama ise yüzde 100 yerli ilk pişirilmeden hazırlanan maması Arılac ile bebeklerin öğünlerine eşlik ediyor. Dört farklı çeşidi bulunan Arılac zengin bir içeriğe sahip. Kahvaltı, akşam ya da istediğiniz herhangi bir öğünde bebeğinize rahatlıkla verilebilen bu ek gıdalar, aynı zamanda lezzetli ve doyurucu. Helal sertifikasına sahip mamada kullanılan tahılların tamamı ise yerli kaynaklardan tedarik ediliyor ve mamanın içindeki besin değerleri korunuyor. Böylelikle mamaların içinde yer alan proteinler bebeklerin sindirimi için daha uygun hâle geliyor.