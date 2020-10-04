Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sönmez, Türk Hava Yolları hisselerini satmak gibi bir düşüncelerinin ve planlarının hiç olmadığını ve böyle bir durumun akıllarına dahi gelmediğini söyledi. Sönmez "THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile beraber dünya havacılık sektörünün zor bir süreçten geçtiğini anlatan Sönmez, bu anlamda THY'nin de kendi planlarını, gerekli nakit akışını ve finansman ihtiyacını başarılı bir şekilde yaptığını dile getirdi. Aslında pandemi döneminde bir sürü fırsatın da olduğunu dile getiren Sönmez, şöyle devam etti: THY, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim. Türkiye Varlık Fonu da her zaman Türk Hava Yolları'nın arkasındadır ve desteğini sürdürecektir.