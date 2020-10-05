Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emeklinin gözü Kasım'da yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. 15 Eylül'de yapılan KPDK'da 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamaları' değerlendirilirken, bir sonraki toplantı Kasım'da yapılacak.

Emekliler, bu toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin ele alınmasını istiyor. İşte talepler:



Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.

Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

Emekli kamu görevlileri, dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

Emekli aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.(Takvim