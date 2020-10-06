Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık mobil teknolojiler üzerinden her alandaki ihtiyaçlara çok hızlı şekilde cevap alabilir hâle geldik. Bununla birlikte kullanıcılar, farklı uygulamalarda yaşadıkları deneyimi ve kolaylığı finansal dünyadan da beklemeye başladı. Müşterisi oldukları bankalardan finansal hizmetlere ihtiyaç duydukları anda ve yerde kolayca erişmek istiyorlar. Açık bankacılık, bu beklenti ve alışkanlıklara uygun olarak müşterinin ihtiyaçlarını gidermeyi vadediyor. Türkiye İş Bankası da, 2019 içinde Türkiye’nin ilk açık bankacılık uygulaması olan TekCep’i hizmete sunmuştu. Banka; ticari müşterilerin "İşCep Ticari" ve "Ticari İnternet Şube" üzerinden ulaşabildikleri ve diğer bankalardaki hesap bilgilerini ve hareketlerini tek erkandan görüntüleyebilmelerini sağlayan TekCep’e, şimdi de TekPOS özelliğini ekledi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek'in verdiği bilgilere göre; TekPOS ile tüzel kişi firmalar, farklı bankalara ait POS hareketlerini, İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şube üzerinden takip etme imkânı buluyor. TekPOS hizmeti sayesinde, tek tek bankaların dijital kanallarına girmeye veya e-postaları sürekli kontrol etmeye gerek kalmadan, tek bir ekrandan, diğer bankalardaki POS hareketleri görüntülenebiliyor. Firmalar, farklı banka POS’larından geçen hareketlerini; işlem tutarı, bekleyen bakiye ve hesaba geçeceği tarih gibi detaylar ile birlikte günlük olarak takip edebiliyor. Şahismail Şimşek “Bir ilk niteliği taşıyan ve 2020 boyunca ücretsiz olan TekPOS, İşCep Ticari veya Ticari İnternet Şubemiz üzerinden kullanılabiliyor” dedi.