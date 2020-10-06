Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ

İSTANBUL

Telekom sektörünün ne denli kritik bir sektör olduğu pandemi ile bir defa daha ortaya çıktı. 10 yılda gerçekleşecek dijital dönüşüm altı ayda gerçekleşti. Dijital dönüşüm hep şirketlerin ajandasındaydı ancak bu süreçten birinci öncelik hâline geldi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, altyapıyı bugünleri düşünerek hazır hâle getirdiklerini belirterek “Telekomünikasyon sektörü teknoloji sektörüyle birlikte ekonominin kaldıracıdır. Telekom sektöründeki her yüzde 10’luk büyümenin, ekonomik veriler üzerinde yüzde 1-1,5’in üzerinde büyüme sağlıyor. Ülkemize mobilde 1,4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen, dünyanın en iyi internet altyapılarından birini kazandırdık. Bu sayede pandemi döneminde de halkımızın yanında olduk” dedi.

Telekomünikasyon sektörünün pandeminin ekonomik yansımalarını aşabilmek adına kilit sektörlerden biri olduğunu dile getiren Erkan, koronavisürün dünyanın göreceği son pandemi olacağını söyledi. Erkan şunları kaydetti: Dünya en son böyle bir pandemiyle 1918 yılında karşılaştı. Üzerinden 100 seneden fazla bir zaman geçti ve tekrar karşı karşıyayız. İş yapış şekillerinde yıkıcı etkiye sahip bir değişim döneminden geçiyoruz. Giyilebilir cihazların ve özellikle ev içi sensörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte artık sağlık alanında çok daha hızlı hareket edebilir hâle geliyoruz. Artık suyun kalitesinden, havadaki kirlilik oranına kadar onlarca metrik akıllı cihazlarımız ve giyilebilir teknolojiler ile hızla ölçülebiliyor. Teknoloji hayal bile edemeyeceğimiz bir düzeye erişecek ve örneğin yapay zeka teknolojileri, bir bölgede 300 kişinin aynı anda ateşi çıktığında devreye girecek. O nedenle teknolojiyi etkin kullanabilirsek bu yaşadığımızın son pandemi olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde teletıp teknolojilerinin erken teşhisle hayat kurtaracağını düşünüyorum. Hastanelere bu kadar sık gitmemiz için bir neden olmadığını, birçok küçük hastalığın uzaktan da teşhis edilebildiğini ve hastanın ilacının dahi kapısına kadar götürülebildiğini bu dönemde gördük. Yine online eğitim ve uzaktan çalışma modelleri hayatımız normale dönse dahi artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası. Bu alanda da Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

5G'YE EN HAZIR ŞİRKETİZ

∂ Dijitalizasyon = Büyük veri + Yapay zekâ + Makine öğrenmesi + Nesnelerin interneti. Telekom sektörü artık bu döngünün her yerinde, olmazsa olmaz bileşen olacak. Biz ise Turkcell olarak 5G’ye geçiş konusunda Türkiye’nin en hazır şirketiyiz. GSMA raporlarına göre 2025 yılında dünya genelinde 1,8 milyar insanın 5G bağlantısı olacak. 5G teknolojilerinin 2024-2034 yılları arasında küresel ekonomiye katkısı 2,2 trilyon dolara ulaşacak. 5G’ye geçişle birlikte endüstrilerde ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Son tüketici 5G’yi hız anlamında elbette hissedecek ama asıl kritik alan altyapı ve teknolojinin kullanımı olacak. Mesela bir futbol maçı yayınını istediğin açıdan izlemek mümkün olacak.

ULAK''A 2 BİN 900 SİPARİŞ

Cumhurbaşkanımızın “Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz'' şeklindeki açıklamasında da işaret etiği gibi, 5G ile ilgili yerli teknolojileri daha fazla görmek istiyoruz. Yerli ve millî baz istasyonu ULAK için toplam verilen 3 bin 400 siparişin 2 bin 900’ünü Turkcell olarak biz verdik. Bugüne kadar yerli ve millî teknolojilere verdiğimiz desteğin bir sonucu olarak Türkiye’nin en yüksek yerlilik oranına sahip operatörüz. 1.300’e yaklaşan mühendislerimizle kendi teknolojilerimizi geliştiriyoruz.

İSVEÇ ÜZERİNDEN SİNYAL ALDIK, İŞ MAKİNESİ ÇIKTI

Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’nde yatırımlarımız devam ediyor. Bu bölgelerin bir kısmında 1.000-1.500 civarında İsveç üzerinden sinyal veren simkart olduğunu fark ettik. Hâliyle şaşırdık. Nedir ne değildir diye sorguladığımızda İsveç’ten gelen iş makinelerinin içerisinde yer alan sim kartlar olduğunu anladık. Yani artık ülkeler kendi iş makinelerinde dahi kendi teknolojilerini kullanmak üzere planlarını sürdürüyorlar.

TÜRKİYE'NİN UNICORN'U PAYCELL OLACAK

Turkcell olarak Superonline, Global Bilgi gibi şirketleri Türkiye'ye kazandırdık. Bundan sonraki en büyük hayalimiz Turkcell’in içinden en az üç marka daha çıkarmak. Bu hedefe an yakın markamız Paycell ile iddialıyız. Hatta şunu çok net söyleyebilirim; Türkiye’nin unicorn adayı Paycell olacak. Dünyaya baktığımızda ApplePay, Paypal, Alipay, Wechat ve Paytm gibi çözümler görüyoruz. Techfin çözümleri her alana dokunabiliyor. Sokakta bir şey de alabiliyorsunuz, para transferi de yapabiliyorsunuz. Artık kimse yanında para taşımayacak. Türkiye bu alanda genç nüfusu ve potansiyeli ile büyük bir fırsat barındırıyor.

Dünya çapında temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 artış gösterdi. Goldman Sachs raporuna göre küresel techfin endüstrisinin bugün ulaştığı değer 4,7 trilyon dolar. Innovate Finance tarafından açıklanan verilere göre finansal teknoloji şirketlerine sadece 2019 yılında 35,7 milyar dolar yatırım yapıldı. Paycell'de ise yılın ilk yarısında 2,1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştık. Kullanıcı sayısı ise tam 2,5 kat artış gösterdi.

YENİ DİJİTAL KONFERANS UYGULAMASI

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği TV+, fizy, lifebox temmuz ayından itibaren artık yollarına birer şirket olarak yoluna devam ediyor. Pandem döneminde BiP’te görüntülü görüşme süresi yüzde 90 artarak 29 milyon dakikalık görüşmeye ulaştı. Çok yakında da BiP’in dijital konferans uygulamasıyla kullanıcılar toplantılarını güvenli şekilde yapabilecek. TV+ platformumuzun aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 artarken, mobil uygulamasında geçirilen süre kişi başı ortalama 70 dakikaya ulaştı. Fizy’de yayınlanan konserler yaklaşık 1,7 milyon kez izlendi. Dijital yayıncılık platformu Dergilik’te daha önceki aylarda 2,5 milyonu bulan makale okunma sayısı pandeminin yoğun olduğu dönemlerde iki katına çıkarak aylık 5 milyon makale okunma sayısına ulaştı.

16 MİLYAR TL YATIRIM

¥ 15 yılda 50 milyar TL’lik yatırım yapan Turkcell önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL yatırım yapacak

¥ Her yıl bir milyon yeni müşteri hedefiyle yola çıkan firma, bir buçuk yılda yeni faturalı müşteri sayısını yaklaşık 2,5 milyon artırdı.

DATA KULLANIMI 14 GB OLDU

¥ Pandemi döneminde internet trafiği yüzde 50 artış gösterirken, Turkcell’in kişi başı data kullanımı 13,9 GB'a çıktı. Söz konusu dönemde Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında 15 kat artış yaşandı. Bu dönemde mobil altyapı üzerinden fiber hızları sağlayan Superbox ürünümüzün toplam müşteri sayısı da 500 bini buldu.

ÜÇ ANA ALANA ODAKLANACAK

¥ Turkcell odağına dijital servisler, dijital iş servisleri ile techfin'leri aldı.

¥ 2020’nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişiyi işe alan firma toplamda 7 bin kişiye istihdam sağlayacak.