Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karantina sonrası yeniden açılan Restoranlarda durum ne? Harbi Burger’ in kurucusu Gökhan ABDİK "Her işletme gibi bütün çalışan kadrolarımızla birlikte tası tarağı toplayarak karantina sürecini evlerimizde bolca dinlenerek ve sağlığımızı koruyarak geçirdik. Çalışanlarımızı bu pandemi sürecinde tabi ki de olması gerektiği gibi asla yarı yolda bırakmadık. Biz, çalışanlarımızla beraber bir aileyiz." diyerek pandemi sonrası süreç ile ilgili açıklamalar yaptı.

“PANDEMİ SONRASI BİR YENİ MARKA VE İKİ YENİ ŞUBE”

Pandemi sonrası, Pandemi öncesinde planladığımız yatırımlarımızı tekrar hayata geçirdik. Ülkece geçtiğimiz bu zor süreçte ekonomimize yerli yatırımcılar olarak katkıda bulunmalıyız. Biz Harbi Burger ailesi olarak tamamen yerli sermaye ve %100 yerli türk burgeri olarak büyüme hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz.

“HER KRİZ BİR FIRSATTIR”

Pandemi öncesi planlamış olduğumuz yatırımlarımızı, faaliyete geçtiğimiz andan itibaren tekrar hayata geçirdik diyen Gökhan ABDİK, altyapısını tamamladığımız HARBİ EKMEK ARASI sokak lezzetleri konseptini Bakırköy’ de ilk şubesini açarak ülkemize ve bünyemize kazandırmış olduk. Yatırımlarımız tabi ki bununla sınırlı olmadı Venezia Avm’ de aynı dönemde HARBİ BURGER markası olarak bir yatırımı daha gerçekleştirdik diyen ABDİK, yeni bir HARBİ BURGER yatırımının da müjdesini verdi.

“EVE SİPARİŞ VERME ORANI YÜZDE 30 ARTTI”

"1 Haziran sonrası açılan Restoranlarımız’ da yeni normale göre her işletmede olduğu gibi ortalama olarak yüzde 60 oranında müşteri azalması yaşadık. Covid-19 sürecinde eskiye nazaran eve sipariş oranımız yüzde 20-30 civarında arttı. Genel gözlemimiz, yeme içme alışkanlıkları pişmiş, pişmemiş yemeklere göre değişti. Müşteriler daha çok pişmiş gıda kullanımını tercih ediyor. Fakat biz Restoranlarımızda son derece tedbirli ve hijyen kurallarına uygun çalışıyoruz. Markamızın güvenilirliği ve tercih edilmemizin en büyük sebeplerinden biri de en başta mutfak kalitemizdir.

“KORONA VİRÜS TEDBİRLERİMİZ SIKI”

"Tabi ki bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin genel temizlik ve sağlık kurallarına bireysel uymaları en önemlisi. Bizler de işletme olarak maskesiz olarak restoranlarımızda oturma alanları dışında dolaşılmaması için uyarılarımızı yapıyoruz. Maskesi olmayan müşterilerimize maske takdim ediyoruz. Her masamızda dezenfektan suyumuz mevcut. Masalar haricinde restoranlarımızın sık kullanılan alanlarında da dezenfektan sularımız hazır. Müşterilerimizin güvenlikleri için restoranlarımıza girdikleri anda ateşlerini ölçerek sağlık durumlarını kontrol ediyoruz.

“HERKES TEDBİRLERE UYMALI”

1 Haziran itibari ile işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalı.

Misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, restoran giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmelidir. COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Sorumlu personelce protokole uyulması sağlanmalıdır.