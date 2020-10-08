Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları artarken, bu alandaki yerlileşme faaliyetleri de hız kazandı. Yerli güneş paneli üretiminin ardından güneş enerjisinde diğer ekipmanların da yerli imkânlarla üretimi yapılıyor. Yılda 100 milyon dolar cari açık verdiğimiz güneş enerji sistemlerinin içindeki akıllı cihazlar olan invertörleri (dönüştürücü) geliştiren Solarkol Enerji, yüzde 100 yerli sermaye ve millî teknoloji ile Türkiye’nin ilk yerli solar invertör üretimine başladı. Koloğlu Holding şirketlerinden Solarkol, ürettiği yerli invertör ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Solarkol Genel Müdürü Kemal Ertuğran “Yüzde 100 yerli sermaye ve millî teknoloji ile ürettiğimiz yüzde 85 yerlilik oranına sahip ilk yerli solar invertör ile ülkemizin ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayacak, ülkemiz için katma değer oluşturacağız” dedi.

HEDEF EN AZ %50 İHRACAT

Ankara'da 10 milyon dolar yatırımla üretimi gerçekleştirilen invertörlerin muadillerine göre yüzde 27 daha verimli olduğunu ifade eden Kemal Ertuğran “Yerli invertörler, geleneksel invertör sistemlerine oranla modül düzeyinde uyumsuzluk kaynaklı kayıpları ortadan kaldırıyor. AR-GE merkezimizde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye’de üretimi olmayan güç elektroniği ve yarı iletken tekniğine dayalı teknolojilerimizi Türkiye ve dünya pazarlarına sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin de yerli olarak üretilmesinin cari açığın azalmasına katkı sağlayacağını ifade eden Ertuğran, yerli invertör üretimiyle 80 milyon dolarlık ithalatın önüne geçileceğini söyledi. Ertuğran “Solarkol olarak en az yüzde 50 ihracat hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

HER 1000 MEGAVATLIK KAPASİTE 110 MİLYON DOLARLIK DOĞALGAZ İTHALATINI AZALTIYOR

Solarkol Genel Müdürü Kemal Ertuğran, her 1.000 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin yılda 110 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını azalttığına işaret ederek Türkiye’nin güneş enerjisindeki mevcut kurulu gücünün 6.100 megavat olduğuna ve bunun toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 7’sini oluşturduğuna dikkati çekti. Ertuğran “2030'a kadar ülkemizde güneş enerjisi kurulu gücünün 17 bin megavatı aşması bekleniyor. 2040 için ise güneş enerjisi kapasitesinin 40 bin megavatın üzerine çıkması ve toplam kurulu gücün neredeyse yüzde 30’unu oluşturması öngörülüyor” değerlendirmesini yaptı.