Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) salgınından ekonomik zarar gören kişi, kurum ve şirketlere destek amaçlı Demokratlar ile sürdürülen teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdi. Karar piyasalarda bomba etkisi yaparken, dolar ve avroda yeni rekor geldi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratların yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi istediğini ve bunun Covid-19'la hiçbir alakası olmadığını ve kendilerinin bu konuda 1,6 trilyon dolarlık bir teklif yaptıklarını ifade etti. Trump "Demokratların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Yönetimime, seçimden sonraya kadar devam eden müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğim" ifadelerini kullandı. Demokratların 2,4 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında, 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımının yeniden devreye alınması ve yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyordu. Teşvik paketinin yasalaşması hâlinde Amerikan vatandaşlarına 1.200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyordu.

DOLAR AVRO REKOR KIRDI

Trump'ın açıklamasının ardından New York borsası, yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 düştü. Petrol fiyatları da Trump'ın Demokratlar ile aylardır devam eden teşvik paketi müzakerelerini durdurma talimatı vermesiyle düşüşe geçti. Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 951 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stoklarda 400 bin varil artış olması yönündeydi. Stoklarda yaşanan beklenenin üzerindeki artış da fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi. Trump'ın açıklamaları ve Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin Sinop’ta test edeceğini duyurması piyasadaki gerilimi artırdı. Dolar ve avro rekor kırdı. Dolar/TL 7,87'yi, avro/TL 9,26'yı aştı.