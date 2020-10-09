Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Bir günde fiyatı 250 lira yükselen oyunların bulunduğu dijital platformlarda, bazı oyunların ücreti 700 lirayı aştı. Oyun şirketlerinin fiyat politikaları ise eleştirilere sebep oldu. Oyun oynamayı seven ancak pahalı ücretlere oyun satın almak istemeyen vatandaşlar da "takas" yöntemine başvurarak, kendi aralarında oyun değiştirmeye veya ortaklaşa oyun almaya yöneldi. Yazılım Mühendisi Mert Türker "Dijital oyun oynamayı seven herkes bu durumdan rahatsız. Bir oyunun ücreti bir günde 200-250 lira yükselemez. Bu durum döviz kuru ile açıklanamaz. Bu derece zamların dövizle alakası yok. Takas ve ortaklaşa oyun alımı ile ikinci el oyun satışı ile ilgili yeni bir pazar oluştu. Pahalı oyun alan vatandaşlar, oyunu oynayıp bitirdikten sonra internetteki platformlardan başkalarına satıyor" ifadelerini kullandı.