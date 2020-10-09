Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan, dönerde standart oluşturulmasına yönelik gelinen süreci gazetemize anlattı. Dönerde markalaşmayla ülkeye çok ciddi bir kazanım sağlanacağını ifade eden Mercan, dönerin yan sanayiiyle çok ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğuna işaret etti. Sektörde bir milyon çalışan olduğunu, dünya genelinde ise 2,5 milyon çalışan bulunduğunu aktaran Mercan “Bunların tamamına uluslararası yeterlilik belgesi vereceğiz. Döner sektöründe mesleki yeterlilik belgesine sahip ustalarımız olacak” dedi.

Geleneksel ürün başvurusuyla Türkiye Cumhuriyeti olarak döneri sahipleneceklerini anlatan Mercan “Bunun resmî sürecini yapıyoruz şu anda. Süreç tamamlandıktan sonra döner satış noktaları ile üretim noktaları birbirinden ayrılacak. Endüstriyel alana geçmiş olacağız. Türkiye'nin yedi bölgesinde kurulacak endüstriyel üretim tesisleri hem kırsal kalkınmaya katkıda bulunacak hem yeni bir istihdam sahası olacak hem de ihracatın önü açılmış olacak böylece ihracat kalemlerimize döner de eklenmiş olacak” değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de döner satılan büfe, restoran ve lokanta sayısının yaklaşık 100 bin civarında olduğuna işaret eden Mercan, endüstriyel üretim yapan tesis sayısınının ise 100’ün altında olduğunu belirtti.

FEDERASYON DENETİM DE YAPACAK

“Sağlıklı biri ürünü sağlıksız koşullarda üretirsek bunun sağlığından bahsedemeyiz” diyen Mercan, şöyle devam etti: Tarım Bakanlığı yeni döner tebliği yayımlayacak. Denetlemesini federasyonumuz ve bakanlık yapacak. Burada federasyonumuz da artık denetim faaliyetinde görev üstlenecek. Tarım Bakanlığı'nın tüm laboratuvarları yeni tebliğe göre ayarlanacak o tebliğ üzerinden denetimlerimizi yapacağız. Bugün Tarım Bakanlığı'nın gıda güvenliği konusunda ne kadar özverili çalıştığını biliyoruz ve buna şahidiz. 100 bine yakın büfe restoran lokantanın denetimi ancak bir o kadar kişiyle başında durursan olur. Biz şimdi dönüştürdüğümüz zaman 200 fabrikayı 200 kişiyle denetleyeceğiz. 100 kişiyle 50 kişiyle de olabilir ancak 100 bin işletmeyi nasıl denetleyeceğiz? Denetleme konusunda her işletmenin başına bir memur konulamayacağına göre... Dolayısıyla Tarım Bakanlığımızın da öngördüğü, doğru dediği bir sisteme sektörümüz 2021’de geçiyor.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI OLACAK

Mercan, 2021 yılında dönerin artık şaibelerden, herkesin söylemlerinden uzak, tertemiz, güvenilir, yapısı korunmuş olarak sağlıkla yenilebilir bir ürün olacağını ifade etti. Döneri somut olmayan kültür mirasına alacaklarını kaydeden Mercan, “İstanbul’da tescillendi. Bu ay sonunda Türkiye genelinde tescillenecek. Ondan sonra UNESCO’ya başvuracağız. Kültür Bakanlığımızla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA HARİÇ HER YER HEDEF PAZAR

Endüstriyel üretim tesisleri ile sadece döner değil, ileri işlenmiş ürünlerin de üretileceğini anlatan Mehmet Mercan, “Ev ve büfe tipi ürünler de olacak ve ihracat yapılabilecek. Dönerin küresel bir marka olma süreci başlayacak. Küresel marka büfelerden olamazdı, küresel markalar güçlü sanayii olan ülkelerden çıkar. İsteyen sanayici endüstriyel tesisleri kurabilecek. Döner sektörü kirlilikten ve hileden uzak bir sektör hâline geliyor. Her ticaret insanını cezbedecek. Hedef pazarımız Avrupa Birliği hariç bütün dünya” dedi.

GELENEKSEL ÜRETİM DEVAM EDECEK

Geleneksel üretim yapan yerlerle ilgili bir değişim olmayacağını, zaten doğru formatın o olduğunu ifade eden Mercan “Bugün dededen toruna gelen restoranlarımız var. Bunlar zaten Tarım Bakanlığı bünyesinde işletme ruhsatlı yerler. Bunlar aynen işine devam edecek. Federasyonun amacı Türk dönerinin yapısının bozulmasını önlemek. Döner şaibelerden arındırılacak. Bu çalışmalarımız diğer tarım kalemlerine de örnek olacak bir çalışmadır” diye konuştu.