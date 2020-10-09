Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Koronavirüs pandemisi hayatın her alanında olduğu gibi çalışma alanlarında da dönüşünü hızlandırıyor. Eski tip büyük ofislerin yerini, evden çalışma ya da çalışanların konumuna göre dağıtılmış küçük ofisler alıyor. Kurumlara özel ofis alanları tasarlayıp işleten Assembly Buildings’in Kurucu Ortakları İsmet Öztanık ve Yiğit Şatıroğlu, şirketler için yeni dönemde yaşanan değişimi değerlendirdi. Şirketlere ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış üçlü sisteme geçmelerini öneren Öztanık ve Şatıroğlu, bunları; konsantre merkez, uydu ofisler ve uzaktan çalışma olarak tanımlıyor. Pandemi sürecinde yapılan ulusal ve uluslararası birçok çalışmanın tüm dünyada artık çalışma şeklinin değişmekte olduğunu vurguladığına işaret eden şirket kurucuları, şöyle devam etti:

TASARRUF SAĞLANIYOR

Covid-19 ile birlikte şirketlerin üç bölümlü bir sisteme geçecekleri öngörülüyor. Yurt dışında da görüldüğü üzere şirketler bir merkez, uydu ofisler ve uzaktan çalışma hâlinde faaliyet gösteriyor olacak. Assembly Buildings hem üyelerine hem kurumlara tüm bu ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunuyor. Sunduğumuz 360 derece yapılandırılmış hizmetler ile şirketler ciddi tasarruflar sağlayabilir. Bizim önerimiz, şirketlerin tüm çalışanlarını haftanın beş günü gündüz saatlerinde ağırladığı kocaman bir alana sahip olması yerine, yöneticilerin yer aldığı ve çalışanlarının görevine uygun olarak hep, çok az veya zaman zaman geldiği konsantre ve amacı olan şirket merkezleri olacak. Buna ek olarak çalışanların evlerine yakın semtlerde yer alan uydu ofisler kullanılacak. Ayrıca tüm çalışanların sisteme entegre uzaktan çalışma imkânları olup, ofislerinde aldıkları bazı hizmetleri evlerinde de alabildiği gibi Assembly’nin özel seçtiği otel ve restoranlarla da bunu mümkün kılıyor.

KOBİ’LER ARAYIŞTA

KOBİ’lerin son dönemde hem esnek kullanabilecekleri hem de tasarruf edebilecekleri yeni bir çalışma modeline geçmek istediklerini anlatan Öztanık ve Şatıroğlu, şöyle konuştu: Hantal ve büyük ofis alanlarına yüksek kira bedelleri ödemek yerine daha kullanışlı, pek çok hizmeti bir arada alabilecekleri ve diğer şirketlerle sosyalleşebilecekleri bir iş alanı istiyorlar. Biz de ofisinde bu dönüşümü yapmak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını belirleyip her birine özel alanlar ve hizmetler oluşturuyoruz. Buradaki amacımız en düşük maliyetle en iyi hizmeti sunmak.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 95.6'SI UZAKTAN ÇALIŞMA TARAFTARI

Yakın dönemde EurAsia Proptech Initiative ile birlikte ‘Covid-19 Ofis Anketi: Ofiste çalışmaya tekrar geri dönmek için aşağıdaki tedbirlerden hangileri sizi güvende hissettirir?’ başlıklı bir anket çalışması yaptıklarını anlatan Öztanık ve Şatıroğlu “Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan 396 beyaz yakalının katıldığı ankette çalışanların yüzde 82,6’sı resmî uzaktan çalışma istiyor. Uzaktan çalışmaya sıcak bakanların oranı biraz güvende hissederim diyenlerle beraber toplamda yüzde 95,6’ya ulaşıyor. Ankette ulaşım için toplu taşıma yerine özel servis, tek bir merkezî ofis yerine farklı yerlerde küçük ofisler ve trafikten kaçınmak için esnek çalışma saatleri isteği ve kalabalık ofislerden uzak durmak için vardiya düzenlemesi talepleri öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.