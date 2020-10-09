Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Ağustos dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 ve yakıtlarda yüzde 29,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6,8 azaldı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 artarken, yakıtlarda yüzde 50,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,5 azaldı

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 30,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 24,7 arttı

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,9 ve yakıtlarda yüzde 12,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 8,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Temmuz ayında 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,8 azalarak, 2020 Ağustos ayında 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ağustos ayında 158,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,4 azalarak, 2020 Ağustos ayında 145,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Temmuz ayında 134,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,6 artarak, 2020 Ağustos ayında 142,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ağustos ayında 119,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 18,2 artarak, 2020 Ağustos ayında 141,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2020 yılı Ağustos ayında 108,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ağustos ayında 103,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan artarak, 2020 yılı Ağustos ayında 108,3 oldu.