Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini hatırlatan Selçuk “Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık” bilgisini paylaştı. Selçuk, 950 milyon lirayı bulan prim mahsuplaşma tutarının işverenlerin SGK’ya ödeyeceği prim tutarlarından mahsup edileceğine işaret etti. Normalleşme Desteği’nden 1 Temmuz 2020’ye kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne veya Nakdi Ücret Desteği’ne başvuran iş yerlerindeki bu destekten faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. Destek, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek. İşverenlerin SGK’ye ödeyecekleri primlerden azami olarak 1103 lira mahsuplaşma yapılacak.