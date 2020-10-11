Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 489,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,50 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 245 liradan, 446,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,25 liradan, 3 bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 171 liradan, bin 575 liradan alınan Yarım Ziynet bin 585 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satıldı.