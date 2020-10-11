İstanbul Kapalıçarşı’da 489,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,50 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 245 liradan, 446,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,25 liradan, 3 bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 171 liradan, bin 575 liradan alınan Yarım Ziynet bin 585 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (11 Ekim 2020 altın fiyatları)
11.10.2020 - 17:43 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,50 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram altın,
738189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/738189.aspx
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