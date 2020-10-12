Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de sermaye piyasalarına katılım her geçen gün yükseliyor. Borsa İstanbul'daki Hisse Senedi Piyasasında işlem yapan yerli yatırımcılar ve bu yatırımcıların portföy değerleri de aydan aya artmaya devam ediyor. Analistler, son dönemdeki yüksek getiri arayışı ve gelişen teknolojiyle birlikte mobil uygulamalardan kolayca işlem yapılmasının, yatırımcıları borsaya çeken önemli faktörlerden olduğunu söyledi. Halka arzlar da yeni yatırımcıları cezbeden unsurlardan biri. Eylülde Esenboğa Elektrik'e 6,5 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda'ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım'a 27 kat talep gelmişti. Kontrolmatik Teknoloji de 12-13 Ekim'de borsaya açılacak.

REKOR TAZELENDİ

Merkezî Kayıt Kuruluşunun (MKK) verilerine göre, yerli gerçek yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 47'lik artışa 555 bin 692 kişi arttı. Toplam rakam 1 milyon 743 bin 750'ye ulaşarak rekor kırdı. Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı, üst üste 14 aydır artarak Temmuz 2017-Ağustos 2018 dönemindeki rekorunu da geride bıraktı. Bu dönemde aylık bazda ortalama 42 bin 400 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı. Bir önceki rekor döneminde yerli yatırımcı sayısındaki ortalama artış, 10 bin 600 düzeyinde gerçekleşmişti. Eylülde yerli yatırımcının portföy değerinde yaşanan 20,4 milyar liralık artış, Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek ikinci aylık değişime işaret etti. Toplam 167,8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de, son altı aydır rekor tazelemiş oldu.

YABANCILAR GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı ise son dönemde düşüş eğilimi gösterdi. Yabancı kurumsal yatırımcı sayısı, eylülde de yüzde 5 azalarak 1.272'ye geriledi. Yabancı kurumsal yatımcının portföy değeri ise yaklaşık 2,5 milyar liralık artışla 188,6 milyar liraya çıktı. Bununla birlikte yabancı gerçek yatırımcı sayısı da son 10 aydır artıyor. Söz konusu dönemde aylık ortalama 205 kişi, yatırımlarını değerlendirmek için Borsa İstanbul'u tercih etti. Bu gruptaki yabancı yatırımcının portföy değeri ise 292 milyar 738 milyon liraya yükseldi.