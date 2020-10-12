Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük maliyetli kredi imkânları, yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de taşıt kredi hacmine yansıdı. Geçen yılın sonunda 21,2 milyar lira olan taşıt kredi bakiyesi, mayıs sonunda 23,2 milyar lira olurken, kamu bankalarının haziranda taşıt kredi faiz oranlarını tarihî düşük seviyelere çekmesiyle taşıt kredilerindeki artış, haziran ve temmuzda aylık 2,3 milyar ve 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredilerindeki artış sırasıyla 1,6 milyar ve 1,5 milyar lira oldu. Yılın dokuz aylık döneminde taşıt kredi bakiyesinde 10,8 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Taşıt kredi bakiyesi, eylül sonu itibarıyla 32 milyar liraya ulaştı. Taşıt kredi bakiyesi, ikinci çeyrekte 2,4 milyar lira ve 3. çeyrekte 6,6 milyar liralık artış gösterdi. Ucuz kredi imkânları otomobil ve hafif ticari araç satışlarına da yansıdı. Gerileyen faiz oranlarının etkisiyle haziranda araç satışları 70 bin 288 adede ulaştı. Temmuzda da otomobil ve hafif ticari araç satışı, 87 bin 401 adetle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı satışı olarak kayıtlara geçti. Yılın dokuz aylık dönemindeki 493 bin 621 adetlik satış, geçen yılın tamamındaki satışları geride bıraktı. 2019'da toplam 479 bin 60 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.