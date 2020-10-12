Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek.
Bakan Dönmez: Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız
12.10.2020 - 15:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek.
Etiketler : Fatih Dönmez,
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