Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ESKİŞEHİR

Elektrikli araçların bataryasında kullanılan lityum üretiminde sona gelindi. Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak olan lityumu üretecek Eskişehir Kırka’daki Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezi yıl sonunda üretime başlıyor. Tesiste incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade ederek “Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. ‘Deka’ diye adlandırılan ham madde çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye’de üretir hâle gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin bataryada ihtiyaç göstermesi sebebiyle zaman zaman tedarik dar boğazı yaşanabiliyor. İnanınca oluyor, inanmak işin yarısı, Eti Maden’i kutluyorum” dedi.

20 MİLYON DOLARLIK İTHALAT ÖNLENECEK

Dönmez, Eskişehir'deki pilot tesiste lityum üretiminin Türkiye’de ilk defa yapılacağını belirterek “Türkiye’nin yaklaşık 1.200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada 12 ton ham maddeyi alıp üç tonuyla cevher üretiyoruz” diye konuştu. Tesiste yıl sonu itibarıyla üretime geçileceğini ve ilk etapta 10 ton üretileceğini söyleyen Bakan Dönmez, önümüzdeki yıldan itibaren ise 500 ton üretim yapılacağını dile getirdi. Dönmez, üretilecek lityumun ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacağını da sözlerine eklerken yıllık 20 milyon dolar ithalatın bu şekilde önleneceğini bildirdi.