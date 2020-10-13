Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni normal süreciyle birlikte yaklaşık 120 bin kişinin İşbaşı Eğitim Programı’ndan faydalandığını açıkladı.
Bakan Selçuk: 120 bin kişin İşbaşı Eğitim Programı'ndan faydalandı
13.10.2020 - 10:54 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni normal süreciyle birlikte yaklaşık 120 bin kişinin İşbaşı Eğitim Programı’ndan faydalandığını açıkladı.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
738529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/738529.aspx
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