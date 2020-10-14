Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK'ten yapılan açıklamada, yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek Toplu Akademik Yıl Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, bütün üniversite rektörleri ile YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında ülke için öncelikli alanlarda doktora eğitimi gören öğrencilerin katılacağı belirtildi. Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri almaya hak kazanan akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına verileceği açıklandı.

Son günlerde tartışma konusu olan üniversitelerin açılıp-açılmaması konusu gündemde yerini koruyor. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerin yüz yüze eğitimi konusunda bir açıklama yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partisinin MKYK toplantısında üyeler, pandemi ile birlikte esnafın zarar ettiğini örneklerle anlatmıştı. Kurmaylar "Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı" demişti.