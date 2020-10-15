Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni bir emlak işletmesi açmak isteyenler için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Bunun dışında eğitim ve staj şartları aranacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl yaklaşık 2,4 milyon gayrimenkul satışı yapıldığına ve bu satışların kayıtlı ekonomik değerinin yaklaşık 390 milyar lira olduğuna dikkati çekerek “Ülkemizde gayrimenkul satışlarının yüzde 50’si emlak işletmeleri aracılığıyla yapılıyor ve emlakçılık faaliyetinde bulunan 60 binin üzerinde işletme bulunuyor. Buna karşın kayıt dışı faaliyetler nedeniyle bu sayının çok daha üzerinde kişinin taşınmaz alım satımı ile kiralanmasına aracılık ettiği tahmin ediliyor” dedi. Pekcan, yapılan değişiklikle emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını söyledi.

NELER DEĞİŞTİ?

¥ Emlak işletmelerine yetki belgesi almaları için verilen geçiş süreci 31 Ağustos’ta sona erdi. Yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak.

¥ Aynı iş yerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler için ayrı ayrı yetki belgesi verilecek.

¥ Yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması ve mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapılmış olması gerekiyor.

¥ Hizmet bedeli alım satımda yüzde 4'ü, kiralamada 1 aylık kira bedelini aşamayacak. Mevcut durumda alım-satım komisyonu yüzde 6, kira bedeli ise yıllık kiranın yüzde 12’si olarak uygulanıyordu.

¥ Yetki belgesine sahip olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak. Tüm ilanlarda yetki belgesi numarasına yer verilecek. Yetki belgesindeki işletme adı veya unvanının kullanılması zorunlu olacak.

¥ Yetki belgesine ilişkin süreçlerde dijitalleşme artırılarak bürokrasi azaltılıyor. Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlüklerinin yaptığı iş yeri kontrolünü artık belediyeler ruhsat düzenlenmeden önce yapacak.

¥ Yetki belgesine ilişkin işlemlerin tamamı Bakanlığın internet adresi üzerinden ulaşılabilen Taşınmaz Ticareti Bilgi Sisteminden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar da bu sistem üzerinden bir emlak işletmesinin yetki belgesine sahip olup olmadığını sorgulayabilecek.