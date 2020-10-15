Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Platform 51 şehirde 110 market ve 1.500 şube ile 300'ünde üzerinde noktada online teslimat yapıyor. 2021 sonunda 81 ilde ve 500 teslimat noktasında olmayı planlayan Marketyo’nun hedefi ise bir milyar dolar değerine ulaşarak unicorn olmak.

Marketyo’nun mevcut online perakende platformlarından en büyük farkının ortaklık modeli olduğunu açıklayan Marketyo CEO’su Özer Fırat “Marketyo, bünyesindeki marketleri sadece birer satıcı olarak konumlandırmıyor aynı zamanda onları hem e-Ticaret’e açan hem de şirket hissedarı yapan yeni bir ortaklık modeline dayanıyor.

Planımız, 2021 yılı sonunda Marketyo’nun yüzde 15 hissesini sipariş oranları nispetinde marketlerimize dağıtmak ve onların Marketyo hissedarı olmalarını sağlamak. Yani bir milyar dolarlık gelirin 150 milyon dolarını iş ortağı marketlerimizle paylaşıyor olacağız" dedi. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde olmadıklarını dile getiren Fırat, "Ağrı, Van Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde de hizmet veriyoruz. Ortalama iki saat içerisinde teslimat yapıyoruz. 2021 yılında günlük 10 bin, 2022'de de günlük 30 bin talep hedefliyoruz. Avrupa ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine açılmayı planlıyoruz. En az üç ülkede olmak istiyoruz" diye konuştu.

Marketyo ile dünyada ilk defa 3D alışveriş imkânı da sağladıklarını anlatan Fırat şu bilgileri verdi: Tüketiciler istediği marketi 3D olarak gezip satın kampanya ve indirimleri görebilecek. Sepete ekleyerek satın alabilecek. Aynı zamanda oyunlaştırma alanı sunuyoruz. Böylece marketi gezerken kupon kazanabilecek.