Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemiyle birlikte temassız alışveriş artarken, şirketler de yeni uygulamaları devreye alıyor. Bu kapsamda Metro Türkiye de özellikle pandemi ile birlikte tüketiciler için önemi artan temassız ve hızlı alışveriş beklentisine uygun olarak mağaza içerisinde Metro Fast çözümünü hayata geçirdi. Hızlı, temassız ve makine öğrenimi ile kontrol edilebilen ve Türkiye’de bu yönü ile ilk olan Metro Fast, kasada beklemeden ödeme yapılmasını mümkün hale getiriyor ve kasada geçirilen süreyi dakikalardan saniyelere indiriyor. Yeni çözüm ile müşteriler, Metro Fast mobil uygulamasını telefonlarına indiriyor ve alışveriş sırasında satın alacakları ürünlerin barkodlarını bu uygulama ile okutarak alışveriş arabalarına ekliyor. Tüm ürünleri aldıktan sonra alışveriş arabalarını elektronik kontrol noktası adı verilen bölüme yerleştirerek, ürünlerin doğrulamasını makine öğrenmesi sayesinde saniyeler içinde sağlıyor ve ürünleri kasadan geçirmeden ödeme noktasına ulaşabiliyor. Ödeme işlemini de yapan müşteriler, alışverişlerini temassız ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.

3,7 MİLYON TL YATIRIM

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Türüng, bugüne kadar 25 bin kullanıcının deneyimlediği Metro Fast’i her üç müşteriden ikisinin tercih ettiğini belirterek, “3,7 milyon TL yatırım yaptık. Eylül 2021’e kadar 10 mağazamızda daha bu sisteme geçeceğiz” dedi. Ocak ayında Metro Fast ile yapılan alışveriş sayısının, temmuz ayında iki kat artış gösterdiğini paylaşan Türüng, “Metro Fast ile müşterilerimizin mağazamızın kapısından girdiği andan ürünlerini alışveriş sepetine ekleyip ödemesini yaptığı toplam süre 15 dakika gibi oldukça kısa bir zamana iniyor. Amacımız mağazalarımızdan alışveriş yapan her üç müşterimizden birinin Metro Fast kullanmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE VE ÇEKYA'DA UYGULANIYOR

Sinem Türüng, Metro Fast çözümünün dünyada sadece Çekya ve Metro’nun İstanbul’da Kozyatağı, Güneşli, Kâğıthane, Ankara’da Etlik, Bursa’da Nilüfer ve İzmir’de Gaziemir mağazalarında aktif olarak kullanıldığını söyledi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

¥ iOS veya Android akıllı telefon için uygulama mağazalarından Metro Fast uygulamasını indirin.

¥ Alışveriş arabasında yer alan QR kodu okutun.

¥ Metro kartınızda yer alan barkodu okutun.

¥ Aldığınız her ürünün barkodunu okutarak arabaya yerleştirin.

¥ Kasa alanına geldiğinizde alışveriş arabasını Metro Fast elektronik kontrol noktasına yerleştirin ve ardından doğrulamayı tamamlamak için QR kodu okutun.

¥ Ödeme noktasında ödemenizi yaparak alışverişinizi tamamlayın.