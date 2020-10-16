Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polinas CEO’su Faik Önaldı, “Koruyucu filmimiz salgınla mücadelede eldiven, gıda ambalajı, catering ekipmanı gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Anti-COVID-19 filmimiz ambalajlar üzerinde koruyucu katman görevi üstlenecek” dedi.