Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İhracat odaklı üretim yapan sektör, ocak-eylül döneminde 1 milyar 751 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneğinin (EVSİD) raporuna göre söz konusu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ürün grubu yüzde 35,8 ile elektrikli küçük ev aletleri oldu. EVSİD Başkanı Burak Önder “Pandemiyle birlikte mart, nisan ve mayıs aylarında yüzde 51’e varan daralmalar yaşadık. Yeni normalin başlangıcı olarak kabul edilen haziranda ise yüzde 33 büyüme yakaladık. temmuz, ağustos ve eylül aylarında da yüzde 13’e varan büyüme ivmesi gerçekleştirdik. Bu dönemde bazı fabrikalarımız ürün yetiştirmekte zorlandı. Küresel salgın nedeniyle dünya evine kapanınca mutfakta geçirilen süre doğal olarak arttı. İnsanlar restoranlarda yediği yemekleri evlerinde yapmayı denedi. Rakamlar da bunu destekler nitelikte. İlk dokuz ayda gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 751 milyon dolar ihracatın yüzde 35,8’lik kısmını elektrikli küçük ev aletleri oluşturdu. Metal mutfak eşyaları yüzde 32,2, plastik ev ve mutfak eşyaları yüzde 18,8, cam sofra ve mutfak eşyaları yüzde 9,6, seramik ve porselen mutfak eşyaları ise yüzde 3,7 oranında ihracattan pay aldı” değerlendirmesini yaptı. Hedef ihracat pazarlarının ABD ve Latin Amerika ülkeleri olduğunu ve bu pazarlarda gidilecek çok yol olduğunu belirten Burak Önder “Çin yüksek adetli satışlarda avantajlı ancak biz butik ve kaliteli üretim yapıyoruz. Yeni dönemde lehimize olan noktaları ticari anlamda kazanıma çevirmeliyiz” şeklinde konuştu.