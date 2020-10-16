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Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (16 Ekim 2020 güncel altın fiyatları)
16.10.2020 - 08:44 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 16 Ekim 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 779,13 lira, satış fiyatı 798,70 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 486,59 lira, satış fiyatı 487,20 lira seviyesinde yer alıyor.
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739279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/739279.aspx
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