Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve konfederasyon başkanlarının katılımıyla Ortak Paylaşım Forumu başladı. Toplantının açılışına video konferansla katılan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği konusunda 'ihtiyaca göre uzatıyoruz' diyerek bu ay sonunda sona erecek olan ödeneğin uzatılması konusunda olumlu sinyal verdi.

"Yeni normal, eski normalden farklı olacak"

Hürriyet'in haberine göre Bakan Selçuk, salgın sürecinin dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığını ifade eden Selçuk, “Hepimiz video konferanslara alıştık. Uzaktan çalışmaya alışıldı. Salgın bize çalışma modellerinin de değişmesi gerektiğini gösterdi. Bizim mevzuat alt yapımız buna uyumlu. Esnek çalışmanın daha farklı modellerini de adapte etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu. Selçuk, “Yeni normal, eski normalden farklı olacak” dedi.

"Birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuaty Oktay, Türkiye’nin coğrafi konum olarak, güçlü, dinamik ve rekabetçi özel sektör ile yetişmiş insan kaynağı altyapısına sahip olduğuna dikkati çekerek, “İç pazar kapasitemizle yeni normalin önde gelen alternatif üretim üssü olacağız” dedi.

İşçi ve işveren kesimi temsilcilerine “Birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız” diyerek seslenen Oktay, “Yeni normalde de ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam ve dünyaya öncülük eden bir ülke olma yolunda, insanı merkeze alan bir anlayışla, sizlerle omuz omuza yürüyeceğiz” diye konuştu.