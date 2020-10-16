Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan 'Turizm Destek Paketi' ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"10 MİLYAR TL'LİK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ"

Bakan Albayrak paylaşımında, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." dedi.