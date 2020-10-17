Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye’nin merakla beklediği enerji müjdesini ağustos ayında açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni bir müjde daha verecek. Karadeniz’de Tuna-1 lokasyonundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni doğalgaz rezervi keşfederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün helikopterle gemiye çıkarak müjdeyi buradan bizzat kamuoyuna duyuracak. Dün cuma namazının ardından yakın ekibi ile birlikte İstanbul’a geçen Erdoğan'ı Fatih gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşılayacak. Dönmez, Fatih gemisinde incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem Karadeniz hem de Doğu Akdeniz’de süren çalışmalara ilişkin brifing verecek.

1.000 metre daha inildi

Karadeniz'de Sakarya Havzasında doğalgaz arama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Fatih, 21 Ağustos’ta açıklanan büyük keşfin ardından 1.000 metre daha derine inerek yeni bir rezerve ulaştı. Böylece Fatih, Tuna-1 lokasyonundaki görevini tamamlarken, şimdi bölgede doğalgazı yüzeye çıkarmak için platform inşa edilmesi ve gazın Zonguldak tarafında karaya çıkarılması için çalışma yürütülecek. İlk gazın 2023 yılına yetiştirilerek evlere ulaştırılması planlanıyor.

Dünyanın en iyi 5 gemisinden biri

Fatih, dünyanın önde gelen en önemli 5 gemisi arasında yer alıyor. 6. nesil olarak tanımlanan Fatih'in sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilendi ve Türkiye'nin yerli ve millî gemisi oldu. Fatih, Akdeniz'de 4 adet derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Daha sonra da Karadeniz'e kaydırılan Fatih, Akdeniz'de edindiği tecrübe ile 17 Temmuz'da Ereğli yakınlarında Tuna-1 lokasyonunda sondaj ve arama çalışmalarına başladı.

Son sistem güvenlik

Fatih'in güvenlik sistemi çok ileri seviyede. Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanası ile 15 bin psi basınca dayanıklı kuyu başı kontrol sistemi bulunuyor. Sıfır atık sistemi olan gemi, denize hiçbir atık bırakmadan karaya naklediyor.

8 katlı teknoloji harikası

Lokantadan yatakhaneye, hastaneden sinemaya, acil durumda toplanma yerinden, sosyal aktiviteye kadar her yaşam ünitesi bulunan 8 katlı teknoloji harikası Fatih âdeta modern bir küçük şehir gibi. 210 personel kapa-sitesine sahip gemide hâlihazırda 150-180 personel 7/24 saat esasına göre görev yapıyor. Kaptanı Türk olan Fatih'in sondaj operasyon yöneticileri de Türk ekipten oluşuyor.