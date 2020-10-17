Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de boşandıktan sonra ödenen nafakanın hem miktarı hem de süresi büyük tartışmalara neden oluyor. Bazı kadınlar nafakadan faydalanabilmek için ya çalışmıyor ya da sigortasız işleri tercih ediyor. Yeni bir yuva kurmak isteyen erkeklerse bitmek bilmeyen nafaka yükünün altında eziliyor.

Bu durumdan şikayet edenler Süresiz nafaka mağdurları platformunu kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Platform üyelerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye'de 2 milyondan fazla süresiz nafaka mağduru var.

"Bir gün de evli kalsak, on yıl da evli kalsak süresiz bir nafaka ödüyoruz"

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyesi Serdar Gökçek, "Bir gün de evli kalsak, on yıl da evli kalsak süresiz bir nafaka ödüyoruz. Biz bunun düzenlenmesini istiyoruz. Avrupa standartlarında bir düzenleme istiyoruz" dedi. "Süresiz nafaka ne kadar cüzi de olsa kişilerin gelirine göre bağlanıyor ve ikinci eşler de bu durumdan mağdur oluyor" diyen Gökçek, "Hükümetimiz eğer ailenin korunmasını istiyorsa bir düzenleme getirmeli" ifadesini kullandı.

Süresiz nafaka mağdurlarını umutlandıran açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan geldi. Selçuk, nafaka süresinin 2 ya da 3 yılla sınırlanabileceğini söyledi. Selçuk, "Maddede süresiz nafaka vermek zorundasın diye bir ifade yok. Mağdur süresiz nafaka isteyebilir diyor. Hakim süresiz nafaka verebilir diye bir hüküm yok. Asıl olan hakimlerimizin her davanın özelliğine göre takdir yetkisini kullanması... Minimum 2 ya da 3 yıl bir alt sınır olması tartışılabilir. Kimse mağdur olmasın istiyoruz. Adaletten yana bakıyoruz" dedi.