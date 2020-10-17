İstanbul Kapalıçarşı’da 483,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,40 liradan, 3 bin 184 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 195 liradan, 441 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 112 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 132 liradan, bin 556 liradan alınan Yarım Ziynet bin 566 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (17 Ekim 2020 altın fiyatları)
17.10.2020 - 08:43 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,40 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,altın fiyatları,
739561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/739561.aspx
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