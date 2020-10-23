Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Özellikle online eğitim, ödeme sistemleri ve perakende sektöründe dijitalleşmenin hızlanması ile yatırımlar artarak devam ederken, Türkiye’deki yatırımcılığa ilgi de artıyor. Dört kıtada 53 şubesi ve 3.000’in üzerinde lisanslı yatırımcı ile dünyanın en büyük “Melek Yatırımcı Ağı” Keiretsu Forum bugüne kadar çeşitli sektörlerde 1.000’i aşkın girişimci şirkete, 900 milyon doların üzerinde melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etti. Keiretsu Forum Türkiye aracılığıyla ise de bugüne kadar 50 girişime 70 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren “Salgınla birlikte insanların daha çok tükettiği bir döneme girdik. Fırsatları gören her yatırımcı da yatırım oranlarını artırdı. Kişisel gelir vergisi indiriminden yararlanmak için de lisanslı ‘melek yatırımcı’ sayımız artıyor. Lisanslı ‘melek yatırımcı’ olan yatırımcılar yapmış oldukları yatırımın yüzde 75'ini vergilerden düşebiliyorlar, bu da ‘melek yatırımcıları’ ekosisteme dâhil etti. Bu dünyadaki en yüksek oran. Birçok yatırımcı da bu vergi desteğinden yararlanmak istiyor. Böylelikle Türkiye startup ekonomisinde çok daha hızlı yol katediliyor” şeklinde konuştu.