Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygun fiyata ölçek ekonomisinin bütün avantajlarını kullanarak her kesimin bütçesine uygun evde ihtiyaç olan hayatı kolaylaştıran ürünleri üretmeyi hedefleyen Sinbo'nun kalite kontrol süreçlerinin başında olan Meltem Demir, sadece Türkiye değil tüm dünyanın en büyükleri arasında yer almayı amaç edindiklerini söyledi.

“İnovatif şirketler geleceğin parlayan yıldızı olacak”

“Pandeminin de etkisiyle artan işsizliğe, döviz ve bütçe yetersizliğine, istihdam sıkıntısına çözüm olacak şey üretin tesislerinin arttırılmasıdır” diyen Demir, “Herkesin şunu bilmesi lazım; Pandeminden sonraki yeni normalde üretmeyen katma değer oluşturmayan, inovasyonda geri kalan, hiçbir şirketin geleceğe dönük kalıcı olması mümkün değildir. Sadece marka sadece üretim tesisi yetmez kendi markasıyla son tüketiciye ürün satabilir ve inovativ şirketlerin geleceğin parlayan yıldızı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadın”

Markanın 1000 kişiye istihdam sağladığını hatırlatan Demir, çalışanların yüzde 40'ını kadınların oluşturduğunu belirterek, “ Ayrıca 150'nin üzerinde küçük işletmeler markamıza ürün hizmeti sağlıyor. Böylece bu da yaklaşık 2000 kişiye tekabül ediyor” dedi.

“Kadınlarımız kendilerine güvenmeliler”

Demir, kadınların iş hayatında kendilerine güvenmelerinin önemli olduğunu söyleyerek, “Kadınlarımızın girişimcilik konusunda kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Çünkü güvenmek her şeyin başında geliyor. Azimle istikrarla ulaşılamayacak hedef yoktur. Yeter ki bunlar olsun. Güven, azim ve istikrar birleştiğinde artık önünüzde hiçbir şey duramaz. Ben buna yürekten inanıyorum, tüm girişimci kadınlarımızın da inanmasını istiyorum. Sadece tüketen değil değer oluşturan iş imkanı oluşturan kadınlarımızın çoğalmasını ümidiyle” şeklinde konuştu.